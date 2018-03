3-1-13 – quinta-feira – Das 10h16 até 23h12, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Virgem está VAZIA. No mesmo período, Mercúrio e Urano estão em quadratura.

Mantendo um estado mental receptivo, o coração alegre, leve e bem disposto, neste período você terá maiores chances do que nunca para viver surpresas e através dessas constatar que a vida será sempre maior do que nos acostumamos a pensar.

Nosso mau humor, nosso enfado, nosso automatismo cotidiano, nosso convencimento de termos entendido tudo, nosso estacionar em certezas pequenas a respeito de tudo e de todos, são vários os comportamentos mediante os quais nos condenamos a existir em calabouços mentais muito estreitos e limitados.

Porém, mesmo nesses calabouços há uma pequena janelinha por meio da qual é possível enxergar o infinito.

Contudo, essa janelinha está aparentemente fora do alcance, você precisa lançar mão da criatividade para fazer uso dos objetos que estão dentro do calabouço e compor uma forma de alcançar esse lugar por meio do qual você terá um relance de tudo que precisa ser resgatado para que a vida tenha seu verdadeiro sabor livre, leve, infinita e cheia de graça.

Porém, o enfado tem raízes muito profundas e se arma com argumentos muito bem montados para que você não se permita a surpresa.

Eis que a beleza da surpresa pode também ser maior do que os argumentos e você não ter outra saída a não ser aceitar que a vida é mesmo infinitamente maior do que o calabouço mental em que você se meteu por própria vontade.