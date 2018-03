27-12-12 – quinta-feira – Das 4h51 até 18h08, horário de verão de Brasília, a Lua quase Cheia de Gêmeos está VAZIA.

Agora cuidado! Tome cuidado com seus semelhantes, proteja-os como protegeria a si, trate-os com delicadeza, deixando as intimidações de lado e se comportando como se cada pessoa fosse um tesouro e não um obstáculo.

Agora cuidado! Amar seus semelhantes como a si mesmo não é passar a mão na cabeça de todos e fazer carinho, é reconhecer que o mesmo ser que anima seu coração anima o inteiro Universo, é um Ser colossal em que todos nos movimentamos e somos.

Agora cuidado! A proteção que você oferecer a seus semelhantes protegerá você de se meter em enrascadas ou coisas piores ainda. Cuide de todos, dos conhecidos e desconhecidos.

Cuide de todas as pessoas e de todos os reinos da natureza, faça isso mesmo que hoje você não saia de casa, pois é possível vibrar na onda da proteção, elevando orações alegres ao divino para que a Vida circule com graça e leveza, já que na mesma medida em que encontrar a oposição e resistência do egoísmo e da vileza a Vida responderá a essas condições as desintegrando sumariamente, o que, na prática, experimentamos como desastres e acidentes.