17-12-12 – segunda-feira – Das 16h13 até 22h49, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Aquário está VAZIA.

Faça do final deste dia um momento de prazer leve e descontraído, ou seja, fuja de shoppings e desista de se cobrir com a obrigação de ter de fazer compras porque as festas de fim de ano estejam aí e você precisa cumprir o dever de presentear quem quer que seja.

Esse movimento seria objetivo e concreto, tudo o contrário do que a Lua VAZIA propicia.

É aconselhável deixar essa atividade para outro momento e, no atual, desacelerar os motores, se recolher a um ambiente agradável e seguro, meditar um pouco sobre a vida, mas sem se preocupar com nada, apenas recuperando a mínima alegria que garante saúde e prosperidade.

Enquanto isso, lá fora, no mundo dos humanos irritados, filas, empurrões, intimidações e aquele show de brutalidades que desonra nossa humanidade.