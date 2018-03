Das 22h38 de sábado 8-12-12 até 19h52 de domingo 9-12-12, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Libra está VAZIA.

Ter em mente divertir-se numa balada ou fazer algo acontecer que seja fora do comum, esses seriam objetivos muito definidos e, como a Lua está VAZIA, nada propícios, pois períodos de Lua VAZIA são eminentemente subjetivos.

Melhor, então, navegar no infinito escorregador da maionese, pois neste caso valeria mais a pena fantasiar sem eira nem beira do que sair por aí pretendendo objetivos que seria improvável realizar.

Por que será que nossa humanidade tem essa mania pela objetividade quando há toda uma dimensão muito interessante na qual navegar, a subjetividade?

Dê você as suas explicações e argumentos a este respeito, mas tudo terminará no mesmo, existimos privilegiando a objetividade em detrimento da subjetividade e pagamos muito caro por isso, não desfrutando do tempo livre como poderíamos e quando poderíamos.

Essa é a parte mais importante da história, o tempo livre foi padronizado, mas esse não acontece assim.

Tempo livre é tempo de Lua VAZIA, independente de esse acontecer em domingo ou em dia da semana, pois em geral nem sequer quando, como agora, coincide com domingo, o sabemos aproveitar, dada a força da inércia que a tara pela objetividade estabeleceu.