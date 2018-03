7-12-12 – sexta-feira – Das 8h37 até 16h36, horário de verão de Brasília, a Lua quarto minguante de Virgem está VAZIA.

Nada de compras de fim de ano enquanto a Lua estiver Vazia!

Porém, como a regra do jogo no mundo humano é o livre arbítrio, o dinheiro é seu, se você quiser saia por aí fazendo compras e se complicando todo com produtos em desencanto, ou entregas que sabe lá Deus ou o Demônio quando serão feitas!

A melhor maneira de aproveitar quaisquer períodos de Lua VAZIA é se distanciando dos afazeres da normalidade e se dispondo a viver além dessa, na dimensão onde você apreciaria permanecer o tempo inteiro, mas que essa vida de engrenagem de máquina civilizada impede e distorce.

Você está conforme com ser apenas mais uma engrenagem? Acredito que não!

Por isso, tome posse dos seus direitos cósmicos em todo período de Lua VAZIA e mande as preocupações ver se você está na esquina. Enquanto isso, não esteja na esquina, mas na planície da despreocupação, da leveza, no remanso do sossego absoluto, independente de haver milhares de problemas buscando você.

Deixe que os problemas continuem buscando você, mas não deixe que esses encontrem você, e para isso você precisa parar de emitir os sinais de paranoia e preocupação, pois são desses que se servem os problemas para achar você, mesmo que se esconda.

Enquanto a Lua estiver VAZIA, você tem licença cósmica para se despreocupar e brincar nos campos infinitos do Altíssimo.