Das 0h29 de quarta-feira 9-1-13 até 6h55 de quinta-feira 10-1-13, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Sagitário está VAZIA. No mesmo período, Vênus ingressa em Capricórnio em sextil com Netuno.

Ser ou não ser? Eis a questão!

O que seria mais nobre? Suportar as flechas envenenadas de um destino ultrajante ou se armar de vontade e lhes fazer frente?

Nem tanto para lá nem muito para cá, cada coisa em seu tempo propício e é aqui que a Astrologia entra em campo, no esforço de decifrar a escrita do Altíssimo nas elegantes órbitas cósmicas e, mediante a inteligência, SINCRONIZAR da melhor forma possível a atividade terrestre e a celeste.

Seria mais nobre, normalmente, armar-se de vontade e fazer frente a um destino ultrajante, porém, não na Lua VAZIA, na qual é melhor sair de fininho de situações complicadas, não para fugir delas, mas para aguardar por momento mais propício e lhes fazer frente quando as circunstâncias forem mais favoráveis.

Definitivamente, não é inteligente aceitar conflitos indiscriminadamente, isso desgasta e cria resistências enormes.

Atuar no momento propício é criar condições para que a luta seja vitoriosa com o menor número possível de mortos e feridos.

Em períodos de Lua VAZIA longos, como o atual, é melhor atuar só se for uma emergência e não der para protelar. Enquanto isso, observar muito e intervir pouco, ouvir mais do que falar, relaxar mais do que tensionar, se alegrar mais do que se preocupar.

Aproveite este período para sonhar os mais lindos sonhos, mas cuide para que isso não seja uma fuga apenas, e sim um parâmetro que será retomado quando a Lua for propícia à ação, criando condições para que de sonhar você passe ao estágio seguinte, o de se esforçar para realizar o sonho.

Sonhos que merecem ser realizados são sonhos dos quais você deve despertar.