2-12-12 – domingo – Das 4h56 até 23h58, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Câncer está VAZIA. No mesmo período, Sol e Júpiter em oposição.

O mundo é o resultados de diversas e complexas equações, todas sutis, mas também evidentes.

Por exemplo, o mundo é o somatório de ideações que nossa humanidade sistematicamente repete, tornando algumas dessas idéias tão sólidas que parecem se precipitar e pesar sobre as pessoas, obrigando-as a se locomover com dificuldade pelo mundo afora.

Aquilo que você repete com mais assiduidade também produz um somatório, que influencia não apenas a você em particular, mas a todas as pessoas que se encontram dentro do seu campo de influência.

As repetições são o ponto crucial que você deve observar com mais cuidado, isso se por acaso um dos seus objetivos seria melhorar como pessoa e, também, de alguma forma melhorar o mundo.

Os pensamentos que se repetem, as palavras que se repetem, as atitudes que se repetem, tudo que adquire ritmo repetitivo agrega força a essas equações complexas, sutis, porém, de efeito concreto.

Se você começar a transformar em rotina a atitude leve e descontraída em todo período de Lua VAZIA, certamente agregará leveza e despreocupação, não somente à sua vida em particular, como também passará a irradiar essa influência ao seu passo, e o mundo, certamente, trará até você as pessoas que também vibram, ou que estão aprendendo a vibrar nessa frequência, pelo processo mágico da SINCRONIA.