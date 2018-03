Das 12h12 de quarta-feira 12-12-12 até 6h43 de quinta-feira 13-12-12, horário de verão de Brasília, a Lua que transita por Sagitário atinge a fase NOVA.

É agora!

Finja que o Fim do Mundo vai acontecer mesmo daqui a 9 dias e tome todas as decisões pertinentes a tão importante evento!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Finja que são os últimos dias dessa existência que tanto trabalho lhe dá e que tantos sacrifícios e dilemas proporcionam, se convença de que o curto tempo que resta lhe outorga licença para colocar em marcha tudo que você deixou de fazer porque havia a “normalidade” que exigia sacrifícios.

Francamente, sem querer ofender aqueles que sinceramente meditam sobre a perspectiva do Fim do Mundo, mas se nossa humanidade realmente levasse a sério suas próprias invenções, como essa do Fim do Mundo, a esta altura do campeonato a civilização teria entrado num período de convulsões nunca antes experimentado.

Porém, nossa humanidade acredita muito mais na manutenção da normalidade do que na perspectiva dessa ser destruída.

Por isso, e aproveitando o benefício que um Fim de Mundo traria à consciência de nossa humanidade, que ficaria liberada para tomar o rumo que bem lhe agradasse e, também, considerando que a alma humana está intimamente vinculada a sonhos e fantasias que não se atreve a realizar, porque acha que o preço a pagar seria alto demais, o da destruição de sua normalidade, e já que é evidente que nenhum Fim do Mundo acontecerá no dia 21 próximo, resta pensar na própria morte, que é o Fim do Mundo pessoal pelo qual todos, sem exceção, atravessaremos, esse sim, capaz de prover uma certeza que permitiria você organizar melhor sua consciência e se atrever mais a se lançar de braços abertos à Vida.

A Lua é NOVA e quaisquer mudanças mais significativas que você quiser fazer, desde as banais, como mudança de aparência, até as mais radicais, como início de hábitos e relacionamentos diferentes, todas sem exceção encontram neste período o alicerce sólido o suficiente para garantirem duração considerável.