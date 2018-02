Das 9h45 de terça-feira 3-7-12 até 9h26 de quarta-feira 4-7-12, horário de Brasília, a Lua que transita por Capricórnio atinge sua fase CHEIA em quadratura com Saturno. No mesmo período, Vênus e Mercúrio estão em quincunce com Plutão.

O ser humano é uma experiência cósmica completa, pois em nós estão presentes todas as gamas de possibilidades, da mais densa e opaca matéria até a mais sublime e luminosa perspectiva espiritual.

Por isso, é inútil tentar nos convencer de ser possível uma espécie de paraíso em que não teríamos nenhum conflito e tudo se resolveria numa harmonia eterna. A nós resta o eterno dilema, o paradoxo, o conflito, a incongruência e toda a gama possível de discordâncias. O que podemos almejar, pois é realizável, é conseguir colocar tudo em seu lugar para que surja, no lugar da discordância, um panorama de rara beleza que encontra um espaço certo para cada ingrediente que, tomados por separado, só demonstrariam incongruência.

A Lua CHEIA intensifica esse panorama conflitante, pois vai de encontro com a ilusão que temos de ser sozinhos no infinito Universo, a de sermos os reis e rainhas do Cosmo.

Somos importantes porque somos essa experiência completa, porém, há quem já passou por isso e se graduou, assumindo funções mais importantes e brindando com ajuda e esperança a todos nós, humanos, que ainda precisamos resolver a parada.

Esses Seres são nossos Irmãos Maiores, os que chamamos de Seres Espirituais erroneamente, pois afinal, nós também o somos.

Em toda Lua CHEIA, a Hierarquia de Seres Divinos, que auxilia o Altíssimo em seu trabalho, se reúne para irradiar bênçãos a todos os reinos que por aqui evoluem.

Nós, que desconhecemos o método e que ainda por cima fingimos que nada disso existe, em toda Lua CHEIA temos de sofrer o embate da ignorância institucionalizada enquanto esse derramamento de bênçãos acontece, resultando essa mistura numa tensão elevadíssima e numa severa propensão de os humanos cometerem estupidezes, por excesso de energia e falta de foco espiritual.

Se você almeja fazer um bem ao mundo e melhorá-lo, contenha os impulsos baixos que surgirem neste período e faça o serviço de elevar essa energia na direção do Altíssimo.

Assim, com nós fazendo o esforço de nos elevar e com os Seres Divinos fazendo o esforço de se aproximar de nós, no meio do caminho poderá acontecer algum iluminado encontro.

Próximo boletim será publicado às 9h26 de 4/7/12