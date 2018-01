Lua CHEIA – Eis o amor diante de ti!

Das 22h07 de terça-feira 14-1-14 até 2h52 de quinta-feira 16-1-14, horário de verão de Brasília, a Lua em Câncer atinge sua fase CHEIA em conjunção com Júpiter, quadratura com Marte, oposição a Vênus e trígono com Saturno.

Eis o amor diante de ti, ajoelha-te em sinal de reverência!

É admirável constatar como, o amor, que é a força cósmica de conexão, para imprimir sua função unificadora não segue nenhuma regra e, muito pelo contrário, costuma quebrar todas ao fazer sua aparição.

Cá estamos nós, cheios de regras e combinados, vigilantes para que nada seja quebrado, para que ao menor sinal de transgressão chovam condenações e punições. Cadê o amor, pergunta o humano curioso, cadê?

Como ter coragem de seguir pela linha do amor num mundo assim, como?

A fórmula é simples, mas de difícil aplicação.

Quando sintas medo, invoca a presença de espírito, ciente de que fazes parte de Algo Maior.

Quando sintas ansiedade, invoca a certeza de haver um Plano em andamento, e que Tu fazes parte desse, quando de novo sintas ansiedade percebe nessa uma má vontade de colocar tuas pretensões acima do que é maior do que tua presença.

Quando tua alma seja tomada novamente pela ambição, pelo desejo de ter coisas, porque só assim serias feliz, substitui essa pretensão pela aspiração de te tornares uma alma rica em amor, sabedoria e capacidade de servir aos teus semelhantes.

Tu queres ser especial, mas nunca o conseguirás sendo igual a todos, terás de realmente trilhar um caminho onde tuas conquistas sejam fruto de teu empenho, fruto de te unires e conectares ao Universo em que te movimentas e experimentas ser.

Isso é amor, nada além, nada aquém.