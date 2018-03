Das 22h47 de segunda-feira 12-9-11 até 3h50 de terça-feira 13-9-11, horário de Brasília, a Lua CHEIA de Peixes está VAZIA.

Lua Cheia e Vazia ao mesmo tempo, pode uma coisa dessas? Pode!

E é este particularmente o tipo de período mais difícil, onde se deve tomar cuidado redobrado com tudo, pois integra a loucura que toma as pessoas em toda Lua Cheia com o desatino de toda Lua Vazia também.

Ainda bem que este período ocorre no meio da noite e espero sinceramente que você esteja em casa sob a proteção de seu respectivo Anjo da Guarda.

Próximo boletim será publicado às 3h50 de 13/9/11