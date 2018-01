Lua CHEIA e VAZIA

19-9-13 – quinta-feira – Das 8h14 até 13h59, horário de Brasília, a Lua CHEIA de Peixes está VAZIA.

Agora respire, detenha todo o movimento e quaisquer impulsos durante um instante para pensar apenas na respiração, acompanhando-a com serenidade, com calma, com carinho, fluindo junto com a respiração.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Faça isso para não apenas evitar que sua alma seja engolfada pela tensão desorientadora que impera durante este período, mas principalmente para você participar conscientemente da eternidade que protege e incentiva seu caminho evolutivo.

Medite todos os dias durante alguns instantes sequer em que o Supremo Espírito Divino lhe está outorgando a Vida de lá do fundo do Sol central em seu coração, no Sistema Solar e em outros centros maiores e ainda mais misteriosos.

Respire, essa Vida Divina circula através de cada poro, nos interstícios atómicos. Respire, você é a Vida.

Tudo irá conspirar para que você se deixe acabrunhar pela tensão, mas a principal conspiração virá de sua própria mente tagarela, que resiste a abandonar o posto de única e original, dispensando quaisquer sugestões de haver Algo Maior em andamento.

Resista, mas sem opor resistência, apenas respirando e recuperando a serenidade que só a sutil consciência de participar de Algo Maior é capaz de oferecer.