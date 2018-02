Lua CHEIA e VAZIA

Das 15h16 de quarta-feira 27-3-13 até 21h55 de quinta-feira 28-3-13, horário de Brasília, a Lua Cheia de Libra está VAZIA. No mesmo período, Mercúrio e Saturno em trígono, Sol e Vênus em conjunção com Urano.

A vontade e as circunstâncias divergem, o que na prática significa que apesar de suas vontades se guiarem por boas estrelas, será melhor observar se a hora é propícia para colocá-las em marcha.

Você pode legitimamente pensar: é véspera de feriado, mereço descanso, nada melhor do que uma praia ou um sítio para relaxar! Aí você pega seu lindo carro e vai nessa direção, mas na estrada começam os problemas, trânsito pesado, motoristas imprudentes; chegando a destino o festival de trapalhadas continua também, falta água, comida estragada, filas para fazer o mínimo indispensável.

Enfim, esse é só um exemplo banal de o quanto as vontades e as circunstâncias podem divergir e o quanto isso significa o resultado de você pagar mico em vez de descansar.

O descanso é um estado mental que pode eventualmente ser facilitado pela paisagem ou por algum exercício específico, porém, não são as circunstâncias as que garantem o descanso, quantas vezes você foi para a praia ou para o sítio tendo o descanso em mente e retornou para sua casa com a alma mais estressada do que antes?

Por isso, se quiser descansar mesmo, observe a incongruência entre vontade e circunstâncias e só depois de constatá-la tome suas decisões e se atenha a essas.

Sim! Porque é até possível descansar enquanto a estrada está engarrafada ou se a praia for um festival de estupidezes, pois tudo dependerá de sua capacidade de manter a mente relaxada, sem ansiedade, ou com um mínimo dessa, nunca deixando que seja a ansiedade a orientadora de suas ações e reações.

Se for o caso de pegar uma estrada, considere que não há pressa para chegar a destino, que a viagem começa no exato momento de você arrumar as coisas e que a estrada é apenas mais uma, dentre as muitas circunstâncias que você reúne para garantir maior descanso.