Lua CHEIA e VAZIA

17-12-13 – terça-feira – Das 7h29 até 16h18, horário de verão de Brasília, a Lua CHEIA de Touro também está VAZIA. No mesmo período, Urano retoma progradação.

Diante das circunstâncias que desafiam teu humor, faze de conta que não é contigo, Tu, afinal, és maior do que as circunstâncias, e se ainda não conseguiste verificar esta verdade, então aproveita a oportunidade.

Sim! As circunstâncias parecerão conspirar para te submeterem ao tormento da irritação, do mau humor, da agressividade.

Sim! Esta é a época do ano em que os seres humanos são capazes de cometer atrocidades físicas e morais em nome de uma vaga para estacionar seus belos carros no shopping center.

Sim! Esta é a época em que o pior do ser humano emerge lado a lado com a solidariedade.

E quando a coincidência junta festividades de fim de ano, compras em shoppings centers, Luas CHEIA e VAZIA ao mesmo tempo, o resultado é de impressionar.

Porém, com a mesma intensidade com que a perturbação está no teu encalço, assim mesmo as graças te procuram. A que estímulo responderás?

Esta é a questão principal, a que te devolve a força de ser a consciência que testemunha e intervém na realidade, a despeito de as circunstâncias serem pacíficas ou adversas.

Esta é a única questão, a fundamental.

Se a queres formulada de outra maneira, pensa assim, Tu és o produto inerte das circunstâncias, ou Tu és um acontecimento?