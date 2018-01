Das 20h39 de sexta-feira 18-10-13 até 4h28 de sábado 19-10-13, horário de Brasília, a Lua CHEIA de Áries está VAZIA.

Esta combinação de Lua CHEIA e VAZIA é sempre delicada, pois como os ânimos dos seres humanos ficam mais acirrados e agressivos como resultado da incompetência de se sintonizar com o Divino, as coisas tendem a ser mais problemáticas para todos, pois se a tribo dos agressivos e desorientados se reunisse e ficasse na dela, tudo bem, só que acontece que andam todos por aí à toa, e os inocentes são os que sempre pagam o pato.

Uma noite para lá de problemática então!

Se você tiver de sair para cumprir qualquer compromisso, redobre o cuidado e a prudência, se proteja e proteja também as pessoas próximas. Recebendo qualquer desaforo no trânsito, finja que não é com você, deixe passar, desintegre a situação com a indiferença.

Se você não tiver nenhum compromisso fora de casa, mas dentro dessa perceber que os ânimos não andam lá essas coisas, vai dormir mais cedo, evite se envolver em discussões que sairiam de controle muito rapidamente e adquiririam uma relevância exagerada e desproporcional.

Melhor mesmo dormir!