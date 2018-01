Lua CHEIA e criatividade

Das 17h55 de quinta-feira 17-10-13 até 20h39 de sexta-feira 18-10-13, horário de Brasília, a Lua atinge a fase CHEIA em quadratura com Júpiter.

Sim! A Lua CHEIA torna auspiciosos teus movimentos na direção de reinventar tua existência.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tu não tens obrigação de continuar repetindo o que sabidamente te faz sofrer, a criatividade que normalmente utilizarias para inventar argumentos que te serviriam para justificar o que fazes para continuar sofrendo Tu a poderias concentrar em te reinventar.

Tu sabes que isso é possível, Tu sabes também que se estacionaste num beco e te convenceste de não ter saída a não ser permanecer aí, com a alma oprimida e sofrendo, isso é assim porque criaste essa realidade para ti.

Dirás que não és Tu, que as coisas são assim porque as pessoas isso, porque as circunstâncias aquilo, enfim, tornarás a utilizar a criatividade para te convencer de não teres saída, que teu destino está selado e que precisas ficar onde estás.

Pois bem, se essa for tua escolha, o poder de criar te obedecerá e tornará ainda mais opressiva tua situação.

Porém, no momento em que decidires ir além dessa criação e enxergares uma perspectiva diferente, então começarás a dissolver essa criação que te faz sofrer para constatar que continuas sendo o que verdadeiramente és, uma alma capaz de criar e recriar realidades.

A Lua CHEIA amplifica tudo; amplifica o que de belo e sublime percebeste, amplifica também o que de abjeto e equivocado percebeste e ainda não superaste.

Que essa amplificação reoriente tua mente, pois dirigindo-a na direção do Divino encontrarás proteção, amor e liberdade de criar, essa liberdade que um dia utilizaste sem saber que a utilizavas e que te faz perceber que te meteste numa roubada.