Lua CHEIA de Fraternidade

Das 20h36 de segunda-feira 19-8-13 até 22h46 de terça-feira 20-8-13, horário de Brasília, a Lua completa sua fase CHEIA em Aquário em oposição a Mercúrio.

Tudo intenso, o que de mais abjeto houver em nossa humanidade e também o que de mais elevado, tudo muito intenso, e nossa mente que se vire para administrar essa discordância extrema, como se estivéssemos condenados à tortura de termos nossas pernas e braços amarrados em cavalos que andam em direções opostas.

Enquanto isso, somos todos capacitados para enxergar algo além, algo que testemunha esse puxão sem se envolver diretamente com esse, somos todos capacitados a nos ajudar mutuamente pela magia da solidariedade, compreendendo que nossos amados problemas pessoais são os mesmos para todas as pessoas, só mudando de endereço e de nome.

Solidariedade é o nome do jogo que possibilita a transcendência das dualidades, uma façanha que não se consegue com a alma convencida de existir isolada do resto do Universo, mas percebendo que é Una com o Universo, que a fraternidade não é uma utopia, mas uma força cósmica.

Fraternidade é uma força cósmica que transcende tudo que nos atormenta.

Enquanto a mente achar que a fraternidade é um esforço que devemos fazer para superar nossas diferenças, essa força cósmica está em plena atuação, sendo a remota causa de nossos tormentos por não sabermos utilizá-la devidamente, tentando sempre tomar posse dela e, como não pode ser propriedade de ninguém em particular, atormenta e destrói quem assim tentar.

Aquela que chamamos de Fraternidade Branca é composta por Seres que funcionam o tempo inteiro nessa força cósmica, Seres que já foram humanos como nós, mas que superaram o processo que os atormentava, se libertaram e hoje, de puro amorosos que são, nos oferecem instrução para que aprendamos a nos libertar também.