Lua CHEIA de desejos

Das 18h07 de sábado 16-11-13 até 13h17 de domingo 17-11-13, horário de verão de Brasília, a Lua atinge a fase CHEIA em trígono com Marte e sextil com Júpiter.

Brincas com a força dos teus desejos porque esses já te proveram com muitos resultados prazerosos e regozijo, porém, a esta altura do campeonato deverias considerar, pela tua própria experiência, que a mesma força dos teus desejos já produziu muita dor, muita decepção.

Com essa força podes brincar à exaustão, és livre para isso, mas a natureza do jogo no qual por livre iniciativa entraste te consome dia a dia essa liberdade abençoada, já que amarras tua alma a cada jogada.

Queres recuperar tua liberdade? Então devolve a força dos teus desejos ao seu verdadeiro dono, consagra cada desejo ao Divino, transforma-os em aspirações.

Quando teus desejos se transformarem em aspirações espirituais, então te aproximarás a cada momento de tua verdadeira liberdade.

E se pensas por sequer um instante que dessa forma perderias de vista o jogo, tão divertido, tão vibrante e cheio de possibilidades, pensas isso porque ainda não te atreveste a te aproximar do Divino.

Como aproximar-se do Divino? Consagra cada desejo a essa aproximação, percebe em cada movimento do jogo se realmente precisas do que desejas, e se por ventura não for assim tão necessário satisfazer esse desejo, então de imediato pensa na Vida de tua vida, na Glória de tua Alma, oferece esse desejo a essa aproximação, anseia esse contato com o mesmo e maior ardor com que desejarias um presente muito caro.

Esta é a Lua CHEIA de transformar desejos em aspirações, é um movimento simples, mas que só pode ser feito por livre iniciativa, ninguém pode impô-lo a outrem.