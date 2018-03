Lua CHEIA de brilho

Às 12h21 de sábado 26-1-13 a Lua ingressa em Leão para completar sua fase CHEIA em trígono com Urano até 2h38 de domingo 27-1-13, horário de verão de Brasília.

Intensa, boa, bela e verdadeira é a intenção humana de brilhar, enxergando nos olhos do mundo admiração por se assemelhar a um portento.

Existir aqui na Terra como humano é um portento mesmo, pois serão sempre muito maiores as chances de tudo dar errado do que as de dar certo. É só observar a fragilidade com que a vida se preserva entre o céu e a terra, limitada a uma tênue camada de atmosfera…

Porém, tudo se preserva, cria e destrói ciclicamente, e nossa humanidade renova a cada dia sua firme e profunda vontade de brilhar, de perpetuar o milagre de fazer coisas belas, boas e verdadeiras apesar de todas as adversidades e, talvez, como resposta a essas.

O período de Lua CHEIA tem um efeito definido sobre os humanos, tudo é mais intenso ainda durante este tipo de período, desequilibrando mais as pessoas já em vias de se desequilibrar e intensificando o anseio pelo bom, belo e verdadeiro em quem sustenta essa nota a maior parte do tempo.

De uma ou de outra forma, este evento mensal em que durante 24 horas a luz do sol se manifesta por si mesma durante o dia e mediante seu reflexo durante a noite, não é essa uma questão meramente física, a contrapartida metafísica é ainda mais importante.

Acena a luz celestial, visão da infinita circulação de Vida que acontece cega e instintivamente nos reinos da natureza, porém, consciente e intencionalmente nos reinos superiores ao humano, invisíveis aos olhos mortais.

Nós, humanos, ficamos na coluna do meio, um tanto instintivos ainda, uma pitada de consciência celestial também.

Durante a Lua CHEIA experimentamos o desconforto e a tensão que é a nossa consciência ter de conviver simultaneamente com tão díspares movimentos, o instinto e a consciência.

Para nos ajudar a ganhar consciência e estabilizá-la no mundo divino temos a ajuda dos Seres chamados de Espirituais.

Para nos afundar na direção dos instintos temos nossos semelhantes incapazes ainda de ter qualquer sinal de consciência maior.