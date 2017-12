Das 16h17 de segunda-feira 16-12-13 até 7h29 de terça-feira 17-12-13, horário de verão de Brasília, a Lua atinge a fase CHEIA em Touro.

Esse pressentimento de Algo Maior em andamento há de ser levado a sério, mas não para te esmagar a consciência como se não fosses capaz de apreciá-lo.

A reverência há de fazer parte do teu dia a dia, esse Algo Maior é a Vida de tua vida, aquilo que buscas sem sequer saber o que buscas, mas buscas.

Diante do Algo Maior, que Tu chamarás de acordo com teu alcance e convencimentos, oferece a devida veneração, com alegria, com ternura, vibrando com glória e beleza.

Veste tuas melhores roupas, usa os aromas mais atraentes, prepara um altar para queimar incenso e oferecer flores e alimentos, fecha os olhos, respira, neste momento Tu estás diante dos Seres que representam esse Algo Maior para ti, suas presenças preenchem o espaço com alegria indizível, absorve suas influências e passa-as para frente, irradiando-as do centro de teu coração para teus amigos e também para teus inimigos.