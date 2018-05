Das 23h52 de terça-feira 21-6-11 até 5h25 de quinta-feira 23-6-11, horário de Brasília, a Lua que míngua em Peixes está VAZIA. No mesmo período, Marte e Sol estão em quadratura e trígono com Netuno respectivamente.

No mínimo, este longo período de Lua VAZIA será inusitado e surpreendente, mas isso só poderá ser percebido por você se a sua alma preservar o mínimo de abertura aos mistérios da Vida, o que nunca poderia acontecer com você insistindo em levar a mesma existência de sempre durante o tempo atual.

Vamos concordar de uma vez por todas sobre um assunto mínimo, a vida sempre será maior do que nosso entendimento a respeito dela, é a Vida que nos contém e não nós que contemos ela e, por isso, sempre será muito mais o que desconheçamos dela do que aquilo que suponhamos saber. Isso não significa nos declarar ignorantes e limitados, apesar de sê-los, mas afirma que com a devida disposição e flexibilidade para aceitar as diversas e graduadas revelações nós podemos aproveitar momentos como este para entrar em contato com mistérios e nos inundar de sabedoria e inspiração ao permitir que nossas mentes sejam tomadas pela surpresa, pelo assombro, no bom sentido, e pela inerente necessidade de saber mais.

Por isso, para as almas desejosas de experimentar novos horizontes, este momento de Lua VAZIA poderá brindar com experiências incomuns e excitantes.

Já para as almas teimosas e circunscritas aos seus desejos particulares, a despeito de quão legítimos sejam esses, encontrarão todo tipo de obstáculos e trapalhadas no mesmo período que para as almas abertas ao infinito será uma festa de surpresas agradáveis.