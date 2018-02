Longa Lua VAZIA

Das 6h38 de domingo 4-11-12 até 17h40 de segunda-feira 5-11-12, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Câncer está VAZIA.

Mais de 24h de Lua VAZIA e ainda por cima penetrando pela segunda-feira afora, essa promete!

O que promete? Sarna para se coçar para os ansiosos e ansiosas de plantão que, mesmo cheios de boa vontade, não sabem ainda segurar as rédeas de suas personalidades e, por isso, teimam em fazer valer suas vontades pequenas sem considerar o Universo em que se movimentam e experimentam ser.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para eles e elas, este muito longo período de Lua VAZIA poderá ser de arrancar cabelos ao contemplarem o quanto seus planos vão por água abaixo quanto mais se empenharem em fazê-los dar certo.

Já para a turma que mentalmente se programa a tomar atitudes leves e não fazer exigência alguma durante as Luas VAZIAS, este período poderá ser edificante, tanto do ponto de vista da observação que façam de seus semelhantes e o quão ridículos ficam ao continuar dando murro em ponta de faca, quanto também pela oportunidade que este representa para ouvir uma boa música ou ter uma conversa absolutamente descompromissada.

De todo modo, tudo que aqui escrito está pode ser também subvertido pelo Universo, que é maior do que as palavras de qualquer ser humano, instigando com imprevisibilidade, de modo que nossa humanidade se guie muito mais pelo seu próprio espírito criativo do que pelas palavras de quaisquer personalidades.

Nunca há de personalidade alguma dizer o que você deve fazer, cada ser humano há de desenvolver autonomia suficiente, e se por acaso alguma personalidade dizer algo que fizer sentido, adotar como hipótese de observação até verificar seu grau de realidade.