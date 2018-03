Limpeza e elevação

Das 19h30 de sábado 19-1-13 até 16h17 de domingo 20-1-13, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Touro está em oposição a Saturno, trígono com Vênus e quadratura com Marte. No mesmo período, Sol ingressa em Aquário.

O Sol ingressa em Aquário às 19h52 de sábado 19-1-13, o que torna propício, para todas as almas que estiverem dispostas, fazer uma limpeza radical na mente, o que nunca será feito lutando contra pensamentos nem odiando nada da própria estrutura, mas substituindo inclinações baixas por outras, de natureza elevada.

A esse processo de limpeza mental acompanha outro, de natureza social, substituindo péssimos relacionamentos por outros, com pessoas cujas companhias propiciem elevação.

Como neste período a Lua transita por Touro e também é propício buscar satisfação sensorial como resultado da própria vontade, aproveitando para vincular um fato com o outro você pode fazer bom uso deste momento para ser mais forte do que seus vícios, domando-os à unha para mostrar a eles quem é que manda na própria alma e no próprio corpo. Talvez você não obtenha vitória imediata, mas ganhar de seus vícios um pouquinho de terreno será suficiente.

Todos, certamente, podemos ser maiores e melhores do que aquilo que nos acostumamos a ser, deixando de repetir sem questionar os mesmos hábitos de sempre. A repetição, em muitos casos, não é sinal de trabalho virtuoso para melhorar, mas de estacionamento em regiões psíquicas que seria melhor limpar de uma vez por todas, o que brindaria com leveza, inspiração e liberdade.