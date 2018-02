Liberdade e liberdade

Da 1h09 de quarta-feira 13-6-12 até 1h10 de quinta-feira 14-6-12, horário de Brasília, a Lua que míngua em Áries está em oposição a Saturno e sextil com Sol. No mesmo período, Sol e Saturno em trígono.

Liberdade não é quando você tem tempo livre para fazer o que lhe der na telha.

Liberdade é você ser capaz de decidir quais obrigações cumprirá à risca, faça chuva ou sol, pois terá compreendido a influência que seu ser emana a todo momento e a responsabilidade que recai sobre você através do exemplo demonstrado a cada solitário instante.

Por isso, não se queixe tanto das obrigações e deveres, como se essas fossem limitações de sua liberdade; analise com profundidade a necessidade dessas e decida livremente prestar o serviço que o cumprimento dessas obrigações e deveres promove.

Você acha que é livre o ser humano que não tem nenhuma obrigação para cumprir e que leva uma vida isolada, porque pensa apenas em si, faz atos que só satisfazem a si e passa o tempo inteiro a criar estratégias para cumprir desejos cujos bons resultados serão de uso exclusivo? Esse ser humano não é livre, é escravo de seu egoísmo e irradia uma influência nociva que, pelas vias tortuosas e misteriosas do destino, acabará se voltando contra si mesmo em algum momento incerto do futuro, porém, infalível.

Livre é o ser humano consciente das consequências de seus atos e que, por isso, faz tudo o necessário o tempo inteiro para não promover resultados negativos que possam ofender ou afetar negativamente seus semelhantes.

Se para isso for necessário passar a maior parte do tempo cumprindo deveres e obrigações, então será isso mesmo que fará, a despeito de parecer que levar esse tipo de vida seja distante do que se imagina deveria ser a liberdade.

Próximo boletim será publicado à 1h10 de 14/6/12