Liberdade e Destino

Das 12h27 de segunda-feira 17-9-12 até 8h31 de terça-feira 18-9-12, horário de Brasília, a Lua que cresce em Libra está em conjunção com Saturno.

Nós somos livres, esta é nossa sina. Porém, a afirmação não legitima que possamos tudo, que nossa liberdade nos forneça asas para fazermos tudo que quisermos a qualquer hora.

É uma liberdade restrita, digamos assim, e se conforme logo com isso para não criar sofrimentos inúteis e contraproducentes.

Você, por exemplo, é livre para pegar uma pedra do chão e jogá-la, porém, a partir do momento em que ela tenha sido jogada, você não será mais livre, a pedra seguirá sua trajetória infalível, à qual você terá de se render, ou esconder as mãos, mentindo, e afirmar que não foi você que jogou a pedra.

Tudo isto para explicar que este é um momento de infalíveis consequências, trazendo até você o resultado do que outrora foi colocado em movimento, assim como também, determinando resultados infalíveis e inexoráveis para tudo que você iniciar neste período.

Nada, a não ser o próprio impulso gerado pelas moléculas que constituem seu corpo, emoção e mente, indica que você dava fazer isso ou aquilo. Você fará o que você fará porque livremente o determinará.

Porém, uma vez determinado e dado o pontapé inicial, você terá de colher os infalíveis frutos de sua ação.