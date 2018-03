Das 9h55 de terça-feira 27-9-11 até 6h37 de quarta-feira 28-9-11, horário de Brasília, a Lua Nova de Libra está em conjunção com Vênus e Saturno. No mesmo período, Sol e Plutão estão em quadratura.

Definitivamente, não se pode mais repetir os erros passados e achar que a impunidade de outrora continuará se desenvolvendo na maior naturalidade do mundo.

Este é o momento que se poderia chamar de KARMA INSTANTÂNEO, mediante o qual a velocidade dos resultados diretos dos erros cometidos é tamanha que não deixa sombra de dúvida a respeito desses, motivando a oportunidade de consertá-los.

Porém, consertar erros não é algo que aconteça automaticamente, com a mesma firme vontade que as pessoas os cometem devem consertá-los, e aí entra o jogo de faz-de-conta, a hipocrisia dominante de nossa humanidade, que se pensa no direito de cometer os erros abusivos, mas depois é tímida e acanhada na hora de consertá-los.

Isso faz este texto retornar ao seu início; definitivamente não se pode mais repetir os erros passados e achar que a impunidade de outrora continuará se desenvolvendo na maior naturalidade do mundo.

Próximo boletim será publicado às 6h37 de 28/9/11