Às 18h44 de quinta-feira 17-4-14 a Lua que míngua ingressou em Sagitário e está em quadratura com Netuno, trígono com Urano, quadratura com Vênus, sextil com Marte, trígono com Mercúrio e Sol até 22h17 de sábado 19-4-14, horário de Brasília. No mesmo período, Vênus em trígono com Júpiter e sextil com Plutão, depois, Mercúrio em quincunce com Saturno, Vênus em quincunce com Marte.

Teus pensamentos ofensivos não são inofensivos, se achas que pensar mal de alguém não reverterá em nenhum resultado concreto, te enganas. O mundo está como está pelo somatório de pensamentos errados porque, afinal, tal qual como Tu, poucas, muito poucas pessoas levam a cabo aquilo que pensam, se escondem por trás de pensamentos ofensivos como se fossem inofensivos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Queres fazer algo para melhorar o mundo, começa a jejuar desses pensamentos ofensivos, monitora com persistência o que pensas e quando te surpreenderes pensando algo ruim dirigido a alguém, seja essa pessoa próxima ou distante, substitui essa onda por outra.

Não tentes combater um mau pensamento enfrentando-o e tentando domá-lo à unha, tua força será absorvida e esse pensamento será maior do que antes.

Tu desintegrarás essa onda de pensamentos equivocados lhes retirando a atenção, pelo processo de substituição sistemática.

Quando não quiseres mais pensar em algo, inclui outro pensamento.

Fazer uma leitura te ajudará, um pouco de exercício físico também.

Importante é que comeces a retirar a tua parte desse somatório cruel de pensamentos que fazem tanto barulho que nossa humanidade não mais consegue prestar atenção ao que é verdadeiramente importante, se dedica tanto a fofocas e boatos que se esquece de pensar direito.

Jejua de maus pensamentos.

Pensar direito é uma ciência que todo ser humano precisa aprender, e como não há nenhum curso oficial para isso (desconfia dos que houver por aí), precisarás ser autodidata nesse caminho. Afinal, pensas o tempo inteiro, não é? Então tens todo o tempo do mundo para te exercitares nisso!

Pensa em fazer o bem, pensa em disseminar a verdade, pensa na beleza, na bondade e nos sentimentos nobres que criam laços de solidariedade e cooperação mutua. Renuncia a depender de ter adversários ou inimigos para sentir a Vida fluindo através de ti.