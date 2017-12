Às 13h20 de terça-feira 16-4-14 a Lua ainda CHEIA ingressou em Escorpião e está em trígono com Vênus e Júpiter, sextil com Plutão e conjunção com Saturno até 4h09 de quinta-feira 17-4-14, horário de Brasília. No mesmo período, Mercúrio e Marte em oposição.

Sentes que não te encontras no lugar que sabes merecer, essa idéia é um peso. Porém, se for legítima e, de fato, não te encontras no lugar que sabes merecer, então suporta com dignidade a tua condição, te empenhando em abrir-te passagem através dessa; faze isso sem cessar, faze isso com a alma convencida de que essa é tua vida, tua missão, sem a qual nada mais valeria a pena.

O destino não é um lugar ao qual a alma chega, é o caminho que determinou para si. Por isso, se a situação te oprime, porque não é a que sabes merecer, teu destino é te livrar disso, um processo contínuo que está sempre no começo.

Te permitir que a irritação dite as regras não seria uma boa jogada, explodir de irritação não te serve nem para te aliviares nem muito menos para te abrir passagem através dessa condição opressiva.

A irritação é um fogo fátuo, a presunção de que nesse momento há o direito divino de cuspir em tudo e em todos, como se a opressão fosse uma sensação exclusiva.

Não é exclusiva! Toda nossa humanidade sente essa opressão, porém, quando pensas que teu sofrimento é maior e melhor que o de teus semelhantes, então a irritação sobrevém e te engana com seus argumentos presunçosos para que ofendas teus irmãos e irmãs do caminho.

A irritação te avisa que perdeste o controle, ou melhor, te sugere que nunca tiveste o controle de nada, e que passaste um bom tempo te iludindo a esse respeito.

Aproveita, então, para te livrar não apenas da irritação passageira, mas principalmente dessa fantasia tola que sugere que Tu estarias no controle de qualquer coisa que o valha.

Relaxa, Tu não controlas a Vida, permite que ela te viva e Tu a acompanha da melhor forma possível.