Intuição e Iniciativa

À 1h30 de sábado 7-7-12 a Lua que míngua ingressou em Peixes e está em conjunção com Netuno, quadratura com Júpiter, sextil com Plutão e quadratura com Vênus até 18h29, horário de Brasília.

A intuição é como a sorte, chega veloz e vai embora rapidinho, é difícil apreendê-la e concentrá-la em atitudes concretas que definam, na prática, os resultados que se podem compartilhar.

Sim! Porque ser intuitivos e ficar com essas mensagens só para nós mesmos não seria muito sábio, além do quê, com o tempo o excesso de idéias intuitivas que nunca se transformaram em prática começariam a congestionar a alma, que sabe ter podido avançar muito mais se tivesse se atrevido a praticar o que a intuição informava.

Não há nenhum valor em afirmar “Sabia que isso ia acontecer!”, pelo contrário, essa é uma declaração que corrobora a falta de iniciativa.

Este é um dos tantos períodos em que a intuição tende a congestionar a alma, por falta de iniciativa.

Talvez a advertência mexa com seus brios e aí você se disponha a avançar um pouco mais que de costume na realidade prática, ajustando-a àquela primeira e fugaz idéia que é a intuição, essa que chega veloz e vai embora rapidinho.

Intuição que não é posta em prática é uma que se torna impossível compartilhar, pois de nada adianta, como disse, bradar “Sabia que isso seria assim!”.

Próximo boletim será publicado às 18h29 de 7/7/12