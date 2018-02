Intenso experimentar

Das 14h12 de sexta-feira 15-3-13 até 20h12 de sábado 16-3-13, horário de Brasília, a Lua que cresce em Touro está em sextil com Vênus e Sol.

Parece que vai levar um bom tempo para acomodar todas as informações e compreender o que as sensações já perceberam muito bem, só falta encontrar uma maneira comunicativa de expressar essa mudança toda.

Instantes que mudam a vida para sempre são verdadeiramente apreciados depois de um tempo.

Enquanto isso a intensidade experimentada faz do amanhã o inevitável hoje.

Nada de explicações neste momento, que a Vida siga o fluxo que lhe é inerente, e você confiante que é o melhor rumo. O que foi, já foi, de onde vem o tempo afinal?

Você já sabe tudo através das sensações, só não consegue ainda formulá-lo sequencialmente, para enumerá-lo. Deixe isso de lado por enquanto. Flua, é o melhor depois da aceleração.

Flua com a mão no leme, navegando intencionalmente sem, no entanto, entender tudo que está envolvido.

Porém, verificando sencientemente Algo Maior em marcha, coincidindo sua imaginação com a realidade em dimensões muito profundas.

O Infinito está em jogo a cada solitário instante.