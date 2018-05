Intensas emoções

Às 21h34 de sábado 11-6-11 a Lua que cresce ingressou em Escorpião e permanece em trígono com Netuno, oposição a Júpiter e sextil com Plutão até 8h31 de domingo 12-6-11, horário de Brasília.

As emoções intensas não são necessariamente amorosas, no mais das vezes são produzidas pelo egoísmo, o qual é tecnicamente contrário a todo e qualquer relacionamento, quanto mais àqueles que as pessoas chamam de “relacionamentos afetivos”.

Agora é tempo de intensos sentimentos, condição oportuna para cada alma observar a si mesma com vontade de conhecer a verdade e, ao invés de criticar a atuação alheia, dedicar-se a escarafunchar o fundo do coração à procura das verdadeiras intenções que motivam os relacionamentos vigentes e aqueles que seriam iniciados de forma iminente.

Evidentemente, são poucas as pessoas com essa presença de espírito para ir em busca da verdade, mas só elas merecem ser chamadas de especiais, de essenciais até. O resto que me perdoe, mas continuará engrossando a fileira da mentira que vai da mais inocente delas até a mais sinistra, que busca o domínio do mundo para nunca permitir que haja justiça.

Próximo boletim será publicado às 8h31 de 12/6/11