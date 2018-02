Inovar é propício

22-7-11 – sexta-feira – Das 10h57 até 18h36, horário de Brasília, a Lua que míngua em Áries está em trígono com Mercúrio.

Agora é propício fugir da limitação imposta pela normalidade e inovar o máximo possível em tudo que estiver ao seu alcance.

Isso é muito mais fácil do que parece, a limitação se encontra toda na sua maneira de ver as coisas, é isso que você descobrirá se a sua alma ficar bem disposta para a inovação.

Seja por tentar um caminho diferente para chegar ao mesmo lugar de sempre, seja por oferecer um gesto diferenciado às pessoas que fazem parte de sua vida cotidiana ou seja por inventar um programa diferente no meio das tarefas corriqueiras; do jeito que você desejar e for capaz de inventar, agora será propício lançar mão da criatividade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Afinal é ela, a criatividade, que faz de nós, animais, seres diferenciados e humanos.

Criar é não aceitar a realidade como ela é, mas tentar fazer dela algo diferente.

Próximo boletim será publicado às 18h36 de 22/7/11