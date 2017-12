10-6-13 – segunda-feira – Das 7h28 até 18h16, horário de Brasília, a Lua que começa a crescer em Câncer está em oposição a Plutão, quadratura com Urano e conjunção com Mercúrio.

O início de “semana útil” está SINCRONIZADO com os eventos astrológicos, de modo que quando começarem a surgir as adversidades, saiba você, que leu este post, que a oportunidade será a de dar um nó nessas adversidades, negociando freneticamente e sendo maior do que elas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No mínimo, sua mente ganhará iluminação, talvez não A ILUMINAÇÃO, mas um pouco mais de luz para entender melhor como se desenvolvem as coisas e o que há por trás dos bastidores.

A vida é uma experiência complexa, cheia de ingredientes discordantes, mas se você está aqui e agora lendo estas linhas é porque nasceu entre o céu e a terra, e se assim o fez é porque concordou com o contrato que estipula que as coisas por aqui sejam complexas, de modo que nossa humanidade possa cumprir seu destino de escolher a orientação, entre a brutalidade e o sublime e, assim, seguir adiante.

Por isso, quando, como agora, acontecerem situações muito complexas, em vez de se retirar para chorar (você pode fazer isso depois), negocie, afirme seus direitos, presuma que você não é uma alma desprovida de poder, que pode muito bem dar um nó em tudo que pretende dar um nó em você.

Assim, uma vez feito isso, e com a alma cansada e estressada, mas cheia de regozijo por ter feito a sua parte, aí sim, você pode se retirar a um canto isolado a chorar para aliviar o medo que sentiu durante o dia.