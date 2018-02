Das 23h55 de sexta-feira 1-6-12 até 10h14 de sábado 2-6-12, horário de Brasília, a Lua que cresce em Escorpião está em sextil com Marte.

Um período propício para tomar iniciativas, o qual certamente será aproveitado pelas criaturas que circulam pela noite afora nesta parte do globo, pois as outras estarão dormindo e as iniciativas que podem ser tomadas no mundo onírico, apesar de serem importantes também, pouquíssimas pessoas dominam a arte de sonhar conscientemente para poder desempenhá-las.

Por isso, este texto é apropriado para as criaturas da noite que começam a sentir-se mais lúcidas a partir do momento em que este período começa e que vão dormir aproximadamente quando este período terminar.

A elas, saúde! E que vossas determinações e iniciativas sejam cheias de graça!

Às outras, saúde também! E aproveitem as primeiras horas da manhã do sábado para tomar as iniciativas necessárias para organizar os afazeres cotidianos e depois aproveitar o resto do dia para divertir-se.

Próximo boletim será publicado às 10h14 de 2/6/12