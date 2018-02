Inconsistência e retidão

Às 9h56 de domingo 16-9-12 a Lua Nova ingressou em Libra e está em quadratura com Plutão e oposição a Urano até 21h42, horário de Brasília. No mesmo período, Marte e Júpiter em quincunce, Mercúrio ingressa em Libra.

A inconsistência dos resultados não deve amuar você, neste momento as coisas andam tão dispersas e sujeitas a crises que não haveria como produzir resultados sólidos e estáveis, as coisas continuarão sujeitas a mudanças imprevistas durante um longo tempo.

Porém, a falta de resultados consistentes não deve se tornar motivo de desânimo nem muito menos de desistir no meio do caminho, se convencendo de tudo ser impossível e de nunca mais as coisas vierem a ser obtidas por meio da retidão, e que só se misturando à infâmia se poderia progredir em nosso mundo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Isso é o que a infâmia e injúria pretendem, pois quanto mais gente pensar assim, menos infame parecerá a infâmia, muito menos injuriosa parecerá a injúria. Porém, que maquiagem seria pesada o suficiente para ocultar a podridão que carregam esses comportamentos? É questão de tempo para o cheiro fétido se tornar insuportável e obrigar a tomar medidas radicais.

Enquanto isso que cada ser humano que transita pelo árduo caminho da retidão continue fazendo o que sua consciência informar que deve ser feito, independente de os resultados continuarem a ser inconsistentes.