Às 18h24 de terça-feira 1-7-14 a Lua que cresce ingressou em Virgem e está em oposição a Netuno, sextil com Sol, quadratura com Vênus, trígono com Plutão, sextil com Saturno, quadratura com Mercúrio e sextil com Júpiter até 1h21 de sexta-feira 4-7-14, horário de Brasília. No mesmo período, Vênus e Plutão em quincunce.

Avista-se no horizonte da história de nossa humanidade a perspectiva de um dia virem a ser, de longe, mais importantes os relacionamentos humanos do que a cobiça, o orgulho, a posse territorial, as posses materiais e o domínio de uns sobre outros.

Horizonte, porém, tem dessas coisas estranhas, quanto mais a gente tenta se aproximar dele, mais teimoso ele fica em permanecer na mesma distância de sempre.

Avistar no horizonte é como a cenoura pendurada na frente do coelho, que o faz correr e correr, mas não o satisfaz.

Assim estás Tu, avistando no horizonte perspectivas nítidas, mas teus esforços para chegar lá se assemelham a quem corre atrás de miragens no deserto.

Não importa! A conquista do Novo Mundo foi um dia apenas uma perspectiva, havia quem em Finisterra sentava no porto e se negava a imaginar que o horizonte era o início de um precipício, conhecendo na imaginação que deveria haver outra coisa. Assim os navegantes se atiraram à aventura e apesar de terem passado meses avistando nada no horizonte além dele mesmo, um dia conseguiram chegar a algum lugar.

Por isso, não te detenhas em frustrações nem te desesperes porque o que avistas no horizonte parece nunca chegar, as coisas são assim, a mente as enxerga centenas de anos antes de se realizarem.

Teu interior é cheio de potencialidades também, que Tu avistas, mas que não consegues realizar, ficam longe do teu dia a dia, cheio de contas a pagar e compromissos a cumprir, com os quais discordas.

O princípio do compartilhar está sendo trazido à tona a duras penas através do conflito; por isso, as discordâncias, mesmo incômodas, são necessárias, te fazem reconhecer, na melhor das hipóteses, todos os necessários ajustes que precisas fazer.