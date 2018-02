Às 13h26 de quarta-feira 20-7-11 a Lua que míngua ingressou em Áries e permanece em conjunção a Urano até 22h30, horário de Brasília.

Hora da reviravolta!

Porém, não fique você de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam por si sós, é hora de você acontecer e, acontecendo, produzir essas reviravoltas pelo efeito de ter colocado sua força de vontade em ação.

Somos todos programados a nos convencer de que a vida é uma longa série de acontecimentos e, inclusive, isso se nota claramente em como as pessoas se relacionam com a Astrologia, buscando nela informações sobre o que virá a lhes acontecer.

Essa informação é possível, mas não é necessariamente a mais importante.

A informação mais valiosa é reconhecer o tipo de acontecimento que cada um de nós é entre o céu e a terra, pois tendo essa consciência se torna muito fácil compreender também o tipo de acontecimentos que nós mesmos precipitamos, mas que, tendo perdido o fio da meada da consciência, achamos que as coisas simplesmente acontecem sem nenhuma intervenção nossa.

Por isso, neste momento de reviravoltas, veja o que você pode fazer de positivo para tirar as coisas do rumo sem sabor em que se meteram, recolocando-as no caminho de viver vida mais abundante.

Produza você as reviravoltas!

Próximo boletim será publicado às 22h30 de 20/7/11