Homeopatia e Alopatia

Das 12h02 de domingo 23-9-12 até 18h20 de segunda-feira 24-9-12, horário de Brasília, a Lua quarto crescente de Capricórnio está em sextil com Marte e quadratura com Saturno.

Nem tudo está de acordo com os melhores desejos, mas não seria justo sair por aí afirmando que a vida anda muito ruim, que tudo está ruim, que as coisas andam de mal a pior.

Isso seria injusto porque é só prestar mais atenção à natureza, ao canto dos pássaros, ao aroma das flores, às cores do amanhecer e do entardecer, à glória do céu estrelado ou às tonalidades prateadas do luar, só isso seria suficiente para compreender que a vida continua gloriosa como sempre e que somos nós as bestas quadradas que não sabemos aproveitá-la devidamente.

Se neste período ficar ainda mais difícil do que normalmente apreciar a beleza disponível, não se enfureça, ou pelo menos tente não permanecer na fúria, mas considere que no período seguinte você recuperará o juízo e que se tornará novamente capaz de apreciar o que é bom, belo e verdadeiro.

Isso, pelo menos, evitará que você tome atitudes destrutivas demais só para se vingar do fato de ter deixado de ser capaz de apreciar o bom, o belo e o verdadeiro.

Aliás, já que este é um período em que as coisas tendem a apertar, você fará melhor tomando a iniciativa e indo diretamente ao encontro do que for mais difícil e problemático.

Essa seria uma atitude homeopática, do semelhante curando o semelhante, diferente da atitude alopática com que somos acostumados a agir, a de que se pela frente vierem problemas grandes, que então seria melhor sair correndo pela porta dos fundos.