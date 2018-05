Das 9h47 de terça-feira 14-6-11 até 0h32 de quinta-feira 16-6-11, horário de Brasília, a Lua Cheia de Sagitário está em oposição a Mercúrio.

Eis que a guerra de informações é novamente colocada em marcha para dificultar o avanço da verdade e confundir a opinião pública!

Você só poderá conhecer o que realmente deve ser conhecido nas entrelinhas de tudo que é publicado e isso dependerá de sua vontade e não de receber a informação mastigada e pronta para digerir.

Quantos dos bilhões de internautas ao redor do mundo estão preparados para conhecer a verdade apesar dela estar a três ou no máximo quatro cliques do mouse? Talvez apenas uma centena e nada mais.

Tão próxima e tão distante ao mesmo tempo, assim é a verdade!

Porém, como o esclarecimento é a nota dominante de nosso tempo em que democraticamente a recusa desse impera; a verdade avança e provoca tumulto, por isso em momentos como o atual há informações desencontradas que provocam nervosismo, sem que seja fácil definir a verdadeira origem desse.

Talvez o melhor a fazer durante este período seja ler poucos noticiários, ver pouca TV, acessar menos emails, nenhum chat e quem sabe! talvez não usar o celular, porque circula a confusão, a guerra de informações desencontradas com o firme intuito de você não reconhecer a verdade.

