Às 19h52 de domingo 9-12-12 a Lua que míngua ingressou em Escorpião e está em trígono com Netuno, conjunção com Saturno e sextil com Plutão até 9h56 de segunda-feira 10-12-12, horário de verão de Brasília.

Faça dar certo o que teima em dar errado! Coloque sua força de vontade acima da força das circunstâncias, empenhe seu coração e corpo físico para, neste breve período, fazer dar certo o que teima em dar errado.

Independente de a maior parte do período acontecer durante as horas de sono, saiba você que é completamente possível trabalhar enquanto navegamos no mundo dos sonhos, é só você se programar mentalmente para isso na hora de ir dormir, pois no mundo de lá, no onírico, temos capacidade de mexer nas causas ocultas e sutis dos acontecimentos, onde provavelmente se encontram as travas mais teimosas que amarram você a um aparente destino azarado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma vez feito isso no mundo dos sonhos, procure despertar mais cedo que de costume no início da semana útil, na segunda-feira, com plena disposição para fazer tudo dar certo, independente de as circunstâncias não serem favoráveis.

Porém, não espere resultados imediatos, pois da mesma maneira que as dificuldades se foram consolidando ao longo de meses, você plantará agora as sementes da destruição das adversidades, que nos próximos meses se desintegrarão, aparentemente por obra da sorte, mas na verdade terá sido pelo seu empenho e esforço para fazer dar certo o que teimava em continuar dando errado.