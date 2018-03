Às 6h50 de segunda-feira 14-1-13 a Lua que cresce ingressou em Peixes e está em conjunção com Netuno, quadratura com Júpiter e sextil com Vênus e Plutão até 1h49 de terça-feira 15-1-13, horário de verão de Brasília.

Experimente o alcance de sua força de vontade.

Não são poucas as pessoas que questionam o livre arbítrio, imaginando que não haveria margem de manobra para nossa humanidade tomar verdadeiras decisões que mudassem a escrita original do destino. É a turma do Maktub, estava escrito.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Só para contrariar, experimente você hoje mudar seu repertório de atitudes, pois mesmo que isso seja feito em pequenas doses, isso comprovará que não há verdadeira razão para se imaginar que tudo seja predestinado.

Francamente, tampouco haveria razão para se imaginar o contrário, que a escrita do destino estivesse completamente sob nosso domínio, mas dentro de nossas limitações algo podemos fazer para mudar o rumo das coisas e, em períodos como este, a margem de manobra é mais favorável a exercer esse comando.

Só não vale virar déspota e sair por aí emitindo ordens sem eira nem beira, pelo mero prazer de ver o mundo se inquietando sob o efeito de sua força de vontade.

Já que a questão de comandar o destino é delicada, pelo menos o façamos com elegância e, principalmente, com um objetivo nobre em mente.