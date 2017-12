Flexibilidade necessária

Às 4h18 de quarta-feira 25-12-13 a Lua ingressou em Libra para completar sua fase quarto minguante em quadratura com Mercúrio, oposição a Urano, conjunção com Marte e quadratura com Plutão até 1h15 de quinta-feira 26-12-13, horário de verão de Brasília. No mesmo período, Marte e Urano em oposição.

A flexibilidade será imprescindível para aceitar mudanças de planos e reorganizações de última hora, pois é esse o ambiente que mais se difundirá neste momento, o de nada dar certo como esperado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Porém, que nada dê certo como esperado não significa que tudo esteja dando errado.

Significa apenas que tudo precisa ser modificado, e de última hora, sem choro, sem ranger de dentes, sem ressentimento, mas com abertura de mente e coração, muita flexibilidade e, claro está, muito bom humor.

Que as coisas sejam diferentes só hão de se converter em erradas para as almas tão severas consigo mesmas e com seus semelhantes que achem uma afronta seus planos não serem cumpridos à risca.

Quem, por ventura, não tiver feito planos ou for uma alma mais aberta ao que der e vier, certamente não encontrará nada a criticar ou contrariar durante este período, experimentará apenas um certo frenesi para colocar tudo em estrita ordem e desfrutar da reunião que estiver em andamento.

Porém, como a presença e reunião de pessoas de diversas tendências e momentos espirituais cria um ambiente de discórdia, não seria raro que esse prevalecesse.

A melhor maneira de anulá-lo ou driblá-lo será através da indiferença, da divina indiferença.