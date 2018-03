Fim de dia VAZIO

Das 15h31 de segunda-feira 12-3-12 até 3h55 de terça-feira 13-3-12, horário de Brasília, a Lua que míngua em Escorpião está VAZIA. No mesmo período, Júpiter e Plutão estão em trígono.

O fim do dia desta segunda-feira não será edificante. Pelo contrário, informações desencontradas e alarmantes do ponto de vista da economia mundial se disseminam com rapidez excessiva. Porém, nada se pode fazer para detê-las.

Apesar de a Lua estar VAZIA, o que normalmente significaria a tendência de não acontecer nada demais, a presença de um importante aspecto astrológico, o trígono entre Júpiter e Plutão, promove o surgimento de notícias também importantes.

Por trás das notícias há acontecimentos mais importantes ainda, mas que só saberemos desses em Maio provavelmente, que é quando neste ano se dará a inflexão necessária para que as coisas deste mundo nunca mais sejam como antes. Na melhor das hipóteses conseguiremos todos pôr os pés no caminho em que a pobreza será erradicada para sempre deste planeta. Porém, antes de celebrar veja você que esse será um processo que provavelmente levará séculos até se consolidar, mas que precisa ser iniciado, e o início, ou pelo menos a oportunidade do início é o espírito da época em que todos vivemos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Maio será um mês crucial para 2012, aquele tempo em que nos defrontaremos com a disseminada idéia de fim de mundo. E ainda temos março, que já está em curso com suas circunstâncias atemorizadoras…

Próximo boletim será publicado às 3h55 de 13/3/12