Felicidade não vem por decreto

Da 1h15 de quinta-feira 26-12-13 até 9h01 de sexta-feira 27-12-13, horário de verão de Brasília, a Lua quarto minguante de Libra está em quadratura com Júpiter e Vênus.

O tempo vai ficando curto e nada de sintonizar essa felicidade que devia inundar o coração nesta época do ano.

Isso nunca vai acontecer por decreto, ou acontece espontaneamente ou simplesmente não acontece, e quando a alma vai constatando a verdade se frustra e não raramente se irrita.

No caso deste ano, quando você perceber que sua alma está ficando em crescente irritação, faça o possível e impossível para sair dessa.

Acontece que os próximos dias e, especialmente, os dias que antecederão ao réveillon, serão sumamente agressivos e tensos, e Eu não recomendaria que você permanecesse nessa onda ou que fizesse parte dela, mas pelo contrário, lhe sugiro que saia dessa o quanto antes.

Por isso, aproveite este momento para fazer as conexões necessárias com as pessoas que sabidamente tornam você alguém melhor, aquelas que promovem uma influência marcante para elevar sua presença e torná-la mais digna.