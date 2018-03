Faça concessões

22-9-11 – quinta-feira – Das 0h37 até 22h23, horário de Brasília, a Lua que míngua em Câncer está em sextil com Mercúrio e Sol.

Trabalhe com as certezas mental e emocional de que será mais proveitoso fazer concessões do que continuar teimando em fazer exigências e obtendo aparentes vantagens ao conseguir colocar outras pessoas contra a parede, obrigando-as a atuar do jeito que você deseja.

Aquilo que você fizer aos outros retornará imediatamente a você.

O proveito de fazer concessões, de depositar confiança e de diminuir o impacto da ira que circula à solta em todos os relacionamentos será o de você enxergar uma dimensão que está disponível, mas que permanece oculta por trás do que aparentemente seria normal fazer para garantir sobrevivência.

A ira que circula à solta nos relacionamentos humanos é motivada pela cobiça e a cobiça é motivada pela ignorância, que por sua vez motiva a desconfiança, que por sua vez motiva as traições, que por sua vez motivam o ciúme e por aí vai o interminável labirinto no qual a alma humana está aprisionada.

É fácil sair desse labirinto, é possível superá-lo, mas só quando se muda radicalmente a atitude e se provoca uma reviravolta pessoal que se agregará a todas as outras reviravoltas em andamento, concluindo que sua presença pessoal se integrará à onda renovadora da civilização que só não enxerga quem não quer enxergá-la.

Próximo boletim será publicado às 22h23 de 22/9/11