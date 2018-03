Faça barulho pelo que valha a pena

Das 9h56 de segunda-feira 10-12-12 até 11h09 de terça-feira 11-12-12, a Lua que míngua em Escorpião está em sextil com Marte e conjunção com Vênus. No mesmo período, Mercúrio ingressa em Sagitário em quadratura com Netuno.

Já que é para fazer barulho, que não seja por pouco, mas que valha a pena! Muito barulho por nada não é apenas o título de uma peça muito engraçada de Shakespeare como também é o que nossa humanidade costuma fazer quando anda desalinhada (quase sempre) e cometendo erros, tentando desviar a atenção do mundo e a sua própria também, fazendo barulho por nada em vez de se dedicar a corrigir os erros que cometeu.

Essa tendência se acentua agora, mas você, humano de muito boa vontade que vem sempre aqui tentar encontrar sentido e orientação nestas obscuras líneas, pode, dessa vez, fazer diferente e já que é para fazer barulho, que seja por algo importante pelo menos.

Reclamar seus direitos? Ah! Isso está sempre disponível nestes tristes trópicos, onde os direitos do povo são sempre conquistados pela força, nunca oferecidos de acordo com a lei. Por aqui a lei…, ora a lei! A lei é coisa de tolos, por aqui a maioria das pessoas funciona como legisladora de si mesma, criando suas próprias leis em torno de seus afazeres, desconsiderando algo importante que se chama bem comum, ou coisa pública, o espírito da república que poderíamos ser, e que melhor seria a vida para todo mundo!

Enfim, de confusão em confusão do privado com o público um dia nos fartaremos de tanta esbórnia e aí sim, nascerá a verdadeira república, não mais no papel da letra morta, mas no espírito do povo, que reconhecerá o alcance de sua vida particular e o fundamental cuidado que todos precisamos ter com a coisa pública, para nos tornarmos cidadãos respeitáveis, porque capazes de respeitar nossos semelhantes.