Faça amizade com os imprevistos

Às 6h48 de segunda-feira 11-7-11 a Lua que cresce ingressou em Sagitário e permanece em quadratura com Netuno e trígono com Urano até 14h40, horário de Brasília.

Em vez de alongar o susto que provavelmente você levará com o surgimento de circunstâncias inesperadas e perturbadoras, considere isso o melhor sinal possível para seus planos.

Afinal, melhor que surjam logo as adversidades para você domá-las à unha e se dedicar depois a continuar levando em frente seus planos e estratégias.

Certamente é necessária uma dose extra de presença de espírito para aceitar as adversidades e ver nelas o germe da vitória. Você pode pensar que não está com essa bola toda, mas se chama “presença de espírito” a manifestação de algo que está latente em todo coração humano, à espera de outro algo que o desperte.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Espírito é o heroísmo latente em todo ser humano, à espera das condições adequadas para manifestar-se. Pois bem, as condições adequadas são nada mais e nada menos do que as adversidades.

Lide com essas como se estivesse brincando e em vez de alongar-se no susto inicial abra o sorriso e enfrente-as com ânimo renovado.

Próximo boletim será publicado às 14h40 de 11/7/11