Das 6h17 de terça-feira 24-4-12 até 0h36 de quarta-feira 25-4-12, horário de Brasília, a Lua que cresce em Gêmeos está em conjunção com Vênus.

Se você acha que sua mente sofre de incertezas, dúvidas, dilemas, contradições e indecisão, pois então assuma isso logo como seu método de aproximação à vida e não tema mais a incerteza, trabalhando com a certeza de que a incerteza é sua companheira de viagem.

A partir do momento em que você parar de brigar com o método de funcionamento de sua própria alma, então conseguirá aproveitar os benefícios que esse desenvolve.

Se você não aceita e não aprecia seu próprio e paradoxal método de funcionamento, isso acontece porque ainda tenta se encaixar numa moldura que fizeram para você. Isso fica tão ridículo quanto tentar encaixar um cubo numa moldura redonda.

As dúvidas não são ruins, são manifestação de inteligência racional, é o método mediante o qual a mente flexiona sobre si mesma, a re-flexão, e ao fazê-lo multiplica os pensamentos. É como você enfrentar dois espelhos, o que acontece?

Faça as pazes com suas dúvidas e dilemas, faça amizade com a incerteza, essas manifestações são metódicas, não são problemas nem deficiências.

Essas manifestações podem não ser tão populares quanto as certezas e as afirmações, mas em geral, essas pessoas cujo caráter e trabalho requerem esse tipo de atitudes de forma constante são as mesmas que acabam com problemas interiores enormes, uma sombra do tamanho do Universo feita de quê? Incertezas, dilemas e dúvidas impossíveis de resolver.

A incerteza é alimentada pela lucidez de que há infinitas possibilidades.

A lucidez só pode ser benéfica, mas você não pode confrontá-la tentando apagá-la, ela se voltará contra você e dará tantas perspectivas simultâneas que você enlouquecerá e não conseguirá se mexer, cego por ter tanta luz à disposição.

Próximo boletim será publicado às 0h36 de 25/4/12