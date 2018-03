Faça algo inusitado

Das 19h58 de sábado 1-10-11 até 9h36 de domingo 2-10-11, horário de Brasília, a Lua que cresce em Sagitário está em sextil com Saturno. No mesmo período, Sol e Júpiter estão em quincunce.

Em vez de você tentar se divertir fazendo muitas coisas e no fim acabar se dispersando tanto que a volta para casa traga consigo o gosto de não ter acontecido nada, faça desde já o esforço de escolher a dedo algo especial e se dedicar com afinco a fazê-lo acontecer.

Mesmo que você seja da tribo que fica em casa no sábado à noite faça deste período algo especial, escolha algo inusitado para fazer em sua própria casa e isso ainda que não haja ninguém para lhe fazer companhia!

Neste momento é propício dar passagem ao imprescindível espírito de aventura que desde sempre fez e continuará fazendo com que nossa humanidade não se repita, mas com um pouco de medo e outro de excitação se lance na direção do desconhecido para torná-lo conhecido.

Isso se aplica bem aos relacionamentos humanos, é hora de avançar e puxar conversa com as pessoas desconhecidas, sem pretender nada além de fazer contato. Se depois pintar algo a mais, bem isso será seu ganho, mas se você não se apegar demais a esse depois sua alma continuará livre para estabelecer contatos com o desconhecido.

Próximo boletim será publicado às 2/10/11