Faça acontecer

Às 16h28 de sábado 10-9-11 a Lua quase Cheia ingressou em Peixes e estará em oposição a Mercúrio e sextil com Plutão e Júpiter até 12h17 de domingo 11-9-11, horário de Brasília. No mesmo período, Vênus e Marte estão em sextil.

Um período que promete ser movimentado, mas não necessariamente no bom sentido.

Se você depender apenas do sabor das circunstâncias, perceberá logo uma dinâmica fora do comum, um bochicho que anuncia a iminência de algo interessante acontecer, mas se por ventura no fim do dia algo vir a acontecer, será um tanto decepcionante, uma banalidade como quaisquer outras.

Porém, se você for da tribo que não espera acontecer, mas toma a iniciativa de fazer acontecer, então lhe afirmo que é propício por a sua turma em movimento e liderar as pessoas na direção que você achar interessante, fazendo por sua própria vontade acontecer algo interessante.

Todo humano deveria ser maior do que as circunstâncias em que estiver inserido, mas na prática poucos colocam o ardor de seus corações em marcha e superam ou até melhoram as circunstâncias com suas presenças.

Se você é um desses, ou pelo menos se você aspira ser um desses humanos, então o momento é todo seu.

No entanto, se para você tudo é tudo e nada é nada, então divirta-se com as banalidades que circularão à solta.

Próximo boletim será publicado às 12h17 de 11/9/11